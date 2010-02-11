Банк «Надра» возобновляет выплаты по депозитам

Сегодня банк «Надра» возобновляет частичные выплаты по депозитам, согласно ранее разработанным программам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

«Со второй половины дня 11 февраля 2010 года банк начинает выплаты согласно программам, которые были разработаны и внедрены в период работы временной администрации, основной из которых является Комплексная программа выплаты депозитов клиентам – физическим лицам», – говорится в сообщении.

Владельцы депозитов, выплаты по которым в соответствии с Комплексной программой были отложены или запланированы на февраль, получат их с 11 февраля, а выплаты клиентам, запланированные на январь или, согласно договору, на март, будут осуществлены в марте.

Как сообщал УНИАН, с 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация.

Кабинет Министров Украины 23 декабря 2009 года принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк». Сегодня в ходе заседания правительства исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ предложил отменить это решение.

10 февраля т.г. Нацбанк продлил действие временной администрации в банке «Надра» на один год – до 9 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 24,846 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,793 млрд. грн., обязательства – 24,371 млрд. грн., собственный капитал – 474,694 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).