Эстония сохраняет планы по вступлению в зону евро

Эстония сохраняет намерение вступить в зону евро в январе 2011 г. Об этом, как сообщила сегодня британская газета Financial Times, заявил эстонский премьер-министр Андрус Ансип, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Глава правительства Эстонии оценивает бюджетный дефицит страны по итогам прошлого года в 2,6 проц, то есть ниже 3 проц, которые, согласно правилам еврозоны, должна показать страна-кандидат на вступление в валютный союз. "Мы будем соответствовать критериям. Мы не просим о каких-либо исключениях, - заявил А.Ансип во время визита в Хельсинки. - Я надеюсь, что никто не будет создавать новые критерии для Эстонии".

Рейтинговое агентство Fitch, указывает британское издание, на прошлой неделе отметило, что Эстония "с возрастающей вероятностью" сможет удовлетворить указанному критерию, учитывая то, что она преодолела прошлогоднюю рецессию лучше соседних стран Балтии.