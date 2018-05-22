Банковскую систему добьют проблемные кредиты?

Портфель проблемных кредитов является одним из главных показателей финансового состояния банковской системы. По данным Нацбанка Украины, он по итогам 2009 года вырос в 3,9 раза и составил 9,4%. В денежном эквиваленте на долю проблемных кредитов приходится порядка 70 млрд грн. из 723 млрд грн., «одолженных» заемщикам банками. Рост налицо, но в условиях кризиса он закономерен. Аналогичная ситуация наблюдается во всех странах мира, хотя процентное соотношение меньше. К примеру, в России и Казахстане доля проблемных кредитов находится на уровне 6%, Беларуси - около 2%. Но это - официальная статистика. Реальность несколько хуже и носит в основном скрытый характер, что связано как со спецификой банковского учета, так и механизмом погашения проблемных займов.

Swedbank особо отличился

В целом ситуация спокойная, но не без «изюминки». Определенный шок вызвали результаты работы в прошлом году группы Swedbank. За счет украинских проблемных кредитов ее убытки составили более 1 млрд. долл. (общий убыток группы Swedbank по итогам 2009 года составил около 1,46 млрд. долл.). Согласно подсчетам специалистов группы, убыточность кредитного портфеля украинских «дочек» - Сведбанка и Сведбанка Инвест (в прошлом ТАС Банк и ТАС Инвестбанк) составляет более 53% всех выданных кредитов банком. Фактически получается, что больше половины выданных украинскими «дочками» займов оказались «ненадежными» и теперь материнской компании нужно будет за счет своих средств покрывать убытки.

В данном случае особо удивляться не приходиться. С целью удачной продажи «тасовцев» собственник активно наращивал их кредитный портфель, чтобы повысить активы и, соответственно, выставить по достойной цене. Ничего нового, аналогично поступают многие, всегда хочется продать свой товар по дороже, особенно такой, как коммерческий банк.

Ипотека в стороне не осталась

На столь мощный рост проблемной задолженности повлиял и ипотечный бум 2005-2008 годов. Только на вторичном рынке цены на жилье за этот период выросли более чем в 3 раза, что сподвигло банки вкладывать деньги в строительство. При этом при выдаче кредитов исходили из постулата, что цены на недвижимость будут расти всегда. Под влиянием ипотечной лихорадки в США кредиты на покупку жилья выдавали даже безработным, а в условиях украинского рынка предоставление займа неплатежеспособным клиентам стало правилом видения бизнеса. Страсти подогревались еще и тем, что работу сотрудников банка начали оценивать по объемам выданных кредитов. Как результат, процесс активизировался без учета реальной экономической целесообразности.

По данным НБУ на конец 2009 года, банками было выдано кредитов для покупки недвижимости на сумму около 98 млрд. грн., из них валютных кредитов - около 85%. Непосредственно строительные компании получили займы на 41 млрд. грн. К сожалению, большая часть кредитов, выданных юридическим лицам, не классифицируется, поэтому сложно оценить реальную сумму, инвестированную в недвижимость. Но не стоит считать, что все эти кредиты проблемные. Население медленно, но погашает их. Сложнее обстоят дела с юрлицами. Ряд компаний обанкротился, а уцелевшие под натиском кризиса и рады бы найти компромисс с банками, но не могут в ближайшее годы реализовать свою собственность из-за ее низкой ликвидности. Часть компаний если и способна обслуживать кредиты, то делать это не спешит - надеется, что инфляция обесценит займ до минимума. В результате, банки, с одной стороны, имеют большой кредитный портфель, с другой - еще большие проблемы с его обслуживанием.

Вывод один - на сегодня остро назрела необходимость комплексного решения проблемы. Пути очевидны – внедрение механизма «токсичного» банка или госфонда, регулирование нормативов ликвидности банковского сектора, госбюджетные вливания для покрытия убытков. Если это не сделать, то второй волны банковского кризиса, причем чисто украинского происхождения, не избежать…

Наталья Щербатюк, аналитик Украинского аналитического центра (для УНИАН)