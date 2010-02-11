Эксперты: Без структурных реформ Украина придет к дефолту

Без проведения структурных реформ во многих отраслях через 2-4 года Украина придет к дефолту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил народный депутат Украины (БЮТ) Юрий ПОЛУНЕЕЕВ.

Одной из главных проблем он называет институционную слабость властей, органов регулирования, кроме того – необходимость реформирования пенсионной системы, энергетической отрасли. «Если после всех послевыборных проблем, которые обескровили страну, не займутся серьезно решением этих структурных проблем, Украина действительно столкнется через 2, 3, 4 года с дефолтом. Этот дефолт придет от необходимости латать срочно финансовые проблемы, связанные с техногенными катастрофами в жилищно-коммунальном хозяйстве, с неразвитостью транспортной инфраструктуры, с необходимостью нести большие финансовые трудности с увеличением количества безработных и пенсионеров в стране», - сказал он.

Ю.ПОЛУНЕЕВ отметил, что резерва времени для структурных реформ на сегодня не осталось. Он также подчеркнул, что средства для реформ на сегодня лучше привлекать на внутреннем, а не внешнем рынке.

В тоже время, по словам народного депутата Украины (НУ-НС) Ксении ЛЯПИНОЙ, при условии разумного руководства дефолта можно избежать. Для этого необходимо провести реформирование пенсионной системы. В частности, поскольку население страны продолжает стареть, необходимым будет повышение пенсионного возраста, а также введение накопительной системы пенсионного обеспечения.

По мнению К.ЛЯПИНОЙ, на сегодня также требует значительного финансового обеспечения медицинская сфера, а также необходимо провести ревизию льгот. Все эти меры, по ее словам, являются непопулярными среди населения.

По словам народного депутата Украины (ПР) Анатолия КИНАХА, формированием условий для дефолта Украины могут быть 2012-2015 гг., когда страна будет возвращать, кроме других, и кредит Международного валютного фонда stand-by – около 15 млрд. долл. А.КИНАХ отмечает, что на сегодня не действует ни одна программа государственного и местного развития – от реформирования и развития Вооруженных Сил до формирования и развития жилищно-коммунальной сферы.

О критической ситуации Украины говорит то, что на сегодня сумма невозмещенного НДС достигает 23 млрд. грн., сумма авансовых платежей на начало 2010 г. составила около 12 млрд. грн., сказал А.КИНАХ.