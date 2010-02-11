Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0680/8,0815 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0480/8,0580 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0385/8,0470 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2677/0,2682 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2668/0,2675 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2665/0,2675 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,126 рублей за доллар (-0,089).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3773/1,3775 долл./евро, а к 15:10 упали до 1,3725/1,3727 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1125/11,1355 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,0710/11,0835 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0460/11,0590 грн./евро.