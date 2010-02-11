ЕС предложит план спасения Греции

Председатель Еврогруппы, объединяющей министров финансов 16 стран зоны евро, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР, как ожидается, предложит участникам открывающегося сегодня в Брюсселе внеочередного саммита Евросоюза план экстренной финансовой помощи Греции со стороны государств еврозоны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Совете ЕС.

По его словам, свои предложения на этот счет коллегам по зоне евро и ЕС в целом совместно подготовили также Президент Франции Николя САРКОЗИ и Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

Греция завершила 2009 год с бюджетным дефицитом в 12,7% ВВП и долгом 300 млрд. евро, что вызвало обеспокоенность Евросоюза.

Неформальное заседание глав государств и правительств 27 стран ЕС посвящено решению социально-экономических проблем в условиях глобальной кризисной ситуации.

Экс-еврокомиссар по экономике, который в Еврокомиссии нового состава курирует вопросы конкуренции, Хоаким АЛЬМУНИЯ выразил в преддверии саммита ЕС уверенность, что его участники заявят о твердой поддержке Греции в обмен на подтверждение ее руководством взятых обязательств по выводу страны из кризиса.

Еврокомиссия 3 февраля одобрила пакет рекомендаций правительству Греции по снижению планки дефицита бюджета ниже 3% ВВП к 2012 году, а также по реформированию национальной экономики. Заявленная греческими властями программа антикризисной стабилизации, получившая одобрение исполнительной власти ЕС, предполагает резкое сокращение расходов и повышение доходов за счет налоговой реформы.

По словам Х.АЛЬМУНИИ, Еврокомиссия "полностью поддерживает Грецию в решении этой трудной задачи и будет очень внимательно следить за исполнением бюджета и ходом реформ", приветствуя готовность правительства принять в дальнейшем при необходимости дополнительные меры.

Вместе с тем, Х.АЛЬМУНИЯ заявил, что Греция не нуждается в финансовой помощи со стороны Международного валютного фонда для разрешения бюджетного кризиса.

Как отмечали эксперты, еврозона сегодня превратилась в одно из наиболее слабых звеньев мировой экономики, после того, как кризис усилил отставание экономик государств ЕС как от своих традиционных западных партнеров-конкурентов - США и Японии, так и превращающихся в новых мировых экономических лидеров государств группы БРИК - Бразилии, России, Индии и Китая.

Третья волна экономического кризиса захлестнула Европу с наступлением 2010 года. По сути, это перегрев экономик антикризисными мерами, принимавшимися в конце 2008 - начале 2009 года. У нее две главных составляющих - бюджетный дефицит и безработица.

В 2009 году "двадцатка" не смогла договориться о реальных мерах структурного реформирования мировой экономики, и единственным путем борьбы с кризисом стало "заваливание" его деньгами. Государства национализировали оказавшиеся на грани банкротства ключевые финансовые структуры, выдавали экстренные пакеты финансовой помощи и широкие государственные гарантии.

Истратив 12-13 трлн. долларов, страны "двадцатки" смогли удержать на плаву мировую экономику, однако долги никуда не исчезли - просто их центр тяжести переместился из частного сектора в государственный, и стал причиной значительных бюджетных дефицитов.

Первый удар новой волны кризиса в Европе пришелся по периферии зоны евро - Греции, Испании, Португалии, Ирландии и отчасти Италии. В 2009 году дефицит госбюджета Греции достиг 12,7%. В 2010 году дефицит госбюджета Ирландии грозит составить 11,7%, Португалии - 8,3%, Испании - около 10%. При этом базовый документ зоны евро допускает максимальный уровень дефицита бюджета государства ЕС на уровне 3%.