ВР планирует улучшить защиту прав малого бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об особенностях применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства в период выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 237 из 408 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается установить ряд положений, которые будут действовать до завершения выхода экономики Украины из состояния финансового кризиса, решение о чем принимается Верховной Радой Украины по представлению правительства.

В частности, законопроектом предусматривается запретить увеличение ставок единого налога, определенных по состоянию на 1 января 2009 года; запретить ограничение круга субъектов малого предпринимательства, на которых распространяется упрощенная система налогообложения, учета и отчетности; запретить установление обязанности уплаты субъектами малого предпринимательства, которые платят единый налог, других налогов и сборов. Также предусматривается запрещение изменения механизма взимания единого налога, установленного указом Президента.

Кроме того, предусматривается освобождение от уплаты страховых взносов физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности, которые избрали упрощенную систему налогообложения, и членов семей этих лиц, которые принимают участие в осуществлении такими субъектами предпринимательской деятельности и не состоят с ними в трудовых отношениях.