Лидеры ЕС заявили о поддержке Греции

Лидеры Европейского Союза заявили о поддержке Греции в преодолении дефицита бюджета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении глав государств и правительств стран-членов ЕС, обнародованном по завершении неформального заседания Европейского Совета.

“Мы полностью поддерживаем усилия правительства Греции и его обязательства сделать все необходимое, включая одобрение дополнительных мер для достижения амбициозных целей, установленных в Программе стабильности на 2010 год и последующие годы”, - отмечается в заявлении.

Лидеры стран-членов ЕС призвали правительство Греции реализовать все мероприятия, предусмотренные программой, для того, чтобы добиться уменьшения дефицита бюджета на 4% уже в 2010 году.

Кроме того, лидеры ЕС призвали Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС на своем заседании 16 февраля одобрить рекомендации Греции, вытекающие из предложений Еврокомиссии и дополнительных мер, о которых заявило правительство Греции, для преодоления бюджетного дефицита.

В заявлении также отмечается, что Еврокомиссия внимательно будет следить за процессом выполнения предложенных мероприятий и будет предлагать, при необходимости, новые. Первая оценка эффективности мероприятий, которые будут осуществляться правительством Греции, будет сделана уже в марте.

“Страны-члены еврозоны осуществят определенные и скоординированные действия в случае необходимости обеспечить финансовую стабильность еврозоны в целом”, - отмечается также в заявлении лидеров ЕС.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года бюджетный дефицит Греции достиг 12,7% ВВП. Согласно требованиям европейского законодательства к странам еврозоны, бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП.

В середине января 2010 года правительство Греции подало программу сокращения бюджетного дефицита, которая предусматривает уменьшение его до уровня ниже 3% ВВП к 2012 году.