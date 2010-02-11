ЕП не поддержал соглашение с США об обмене информацией

Европарламент не поддержал Временное соглашение с США об обмене информацией о финансовом состоянии граждан, так называемое SWIFT-соглашение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании сессии Европарламента в Страсбурге.

За резолюцию, которая предлагала не поддерживать Временное соглашение, проголосовали 378 депутатов, против - 196, воздержался - 31.

В одобренной резолюции Европарламент предлагает Еврокомиссии и Совету ЕС начать работу над подготовкой постоянного соглашения между ЕС и США об обмене информацией, которая может представлять банковскую тайну, об операциях и трансакциях физических лиц.

В сообщении пресс-службы Еврокомиссии, текст которого передан УНИАН, выражается сожаление по поводу такого решения депутатов Европарламента, и говорится о намерении Комиссии активно готовить долговременное соглашение по этому вопросу.

“Моя мечта – подписать новое соглашение с очень амбициозными защитными мерами частной жизни и персональных данных. Таким образом, убеждена, мы сможем вызвать доверие к системе, которая используется для отслеживания финансирования террористов, и получить поддержку с обеих сторон Атлантики”, - цитируются в сообщении слова комиссара ЕС по вопросам внутренних дел Сесилии МАЛЬМСТРЁМ.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля Комитет по вопросам гражданских свобод Европарламента порекомендовал не поддерживать Временное соглашение с США об обмене информацией о финансовом состоянии граждан.

30 ноября 2009 года ЕС и США подписали Временное соглашение об обмене финансовой информацией граждан. Согласно документу, срок действия которого ограничен 9 месяцами, спецслужбы США получили доступ к банковской информации европейцев – данным, которые хранятся в системе SWIFT. Временное соглашение было подписано с целью противодействия терроризму.

Документ вступил в силу 1 февраля этого года.