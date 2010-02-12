Новый Президент Украины Виктор Янукович принимает поздравления глав других государств.

Президент США Барак ОБАМА поздравил лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на выборах Президента Украины.

Сегодня состоялся телефонный разговор между Б.ОБАМОЙ и В.ЯНУКОВИЧЕМ, во время которого Президент США поздравил украинского политика.

Также Б.ОБАМА дал высокую оценку уровню развития демократии в Украине, который был подтвержден во время проведения президентских выборов.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил Президента США за поздравления и подчеркнул, что партнерские отношения между США и Украиной будут динамически развиваться на принципах доверия и взаимоуважения.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ в ходе телефонной беседы поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на президентских выборах в Украине.

«Верю в ваш успех на высоком посту. Выборы в Украине были проведены демократично и свободно. Это еще раз подтвердило, что Украина движется по пути укрепления демократических ценностей и свобод», – отметил М.СААКАШВИЛИ.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил Президента Грузии за поздравления и добрые пожелания.

Президент Франции Николя САРКОЗИ и Президент Германии Горст КЕЛЕР поздравили Виктора ЯНУКОВИЧА по случаю избрания на должность Президента Украины.

«Украинский народ сделал свой выбор во время свободных выборов, которые имели плюралистический и демократический характер и проходили согласно нормам, как это отметила наблюдательная миссия ОБСЕ. Это – победа демократии в Украине, а также образец для всего региона. Я рад перспективе работать с Вами”, – цитирует пресс-служба поздравление Президента Франции.

В свою очередь Г.КЕЛЕР, в поздравлении В.ЯНУКОВИЧУ с избранием Президентом Украины, пожелал «воодушевления и как можно больших успехов в преодолении всех вызовов».

Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с избранием Президентом Украины.

“Я хотел бы передать мои сердечные поздравления с избранием вас Президентом Украины”, - написано в письме Президента Европейского Совета.

Х.Ван РОМПОЙ отметил, что Украина и ЕС имеют тесные отношения на базе общих ценностей и взаимного интереса, который включает в себя общие обязательства способствовать рыночным реформам, уважение к верховенству права и принципам демократии с целью длительного благополучия и безопасности народов Украины и ЕС.

“В этом контексте я особенно приветствую тот факт, что выборы в целом были проведены в соответствии с международными стандартами”, - написал Президент Европейского Совета.

Х.Ван РОМПОЙ также выразил уверенность в последующем углублении двусторонних отношений и как можно более быстром подписании соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

“Завершая письмо, хотел бы воспользоваться возможностью пригласить вас посетить Брюссель при ближайшей возможности”, - написал Президент Европейского Совета.

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с избранием Президентом Украины.

“От имени Европейской комиссии и себя лично я хотел бы передать самые теплые приветствия с вашим избранием Президентом Украины”, - отмечается в послании Ж.БАРРОЗУ.

“Во время избирательной кампании и дней голосования мы убедились еще раз в преданности украинского народа демократическим ценностям и его окончательному решению идти путем демократических реформ. Я бы хотел особенно поприветствовать тот факт, что выборы были проведены в соответствии с международными стандартами”, - написал Президент Еврокомиссии.

В своем послании Ж.БАРРОЗУ отметил, что перед Украиной стоит много вызовов, один из которых - преодоление последствий глобального экономического кризиса. Для этого, по убеждению главы исполнительного органа власти Евросоюза, нужны срочные решительные действия, направленные на проведение экономических и политических реформ с целью обеспечения быстрого возобновления экономики и долговременной стабильности и благополучия.

“Европейский Союз будет рядом с Украиной в этих усилиях. Мы продолжим оказывать вам нашу политическую, экономическую, финансовую и техническую поддержку, как на двустороннем уровне, так и в рамках Восточного партнерства”, - написал Ж.БАРРОЗУ.

Он также отметил, что ЕС готов углублять политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, в частности, путем завершения переговоров о соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной.

“Я надеюсь на совместную работу с вами для последующего усиления наших отношений и для поиска вместе ответов на общие вызовы, которые стоят перед нами”, - отметил Президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Виктор ЯНУКОВИЧ во втором туре выборов набрал 48,95% голосов избирателей, Юлия ТИМОШЕНКО - 45,47%.