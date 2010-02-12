Экономист: сценарий для гривни пока оптимистичный

В четверг на межбанковском валютном рынке наблюдалось умеренное укрепление гривни.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, вчера гривня укрепилась к доллару на 0,3%. Экономист связывает это укрепление с двумя основными факторами. Во-первых, считает он, поствыборная ситуация продолжает развиваться по оптимистичному для гривни сценарию. «Лидирующий кандидат Виктор ЯНУКОВИЧ обретает все большую легитимность, поскольку фактор времени играет на его стороне», - полагает А.БЛИНОВ.

Во-вторых, отметил экономист, НБУ решил продлить срок работы временной администрации в банке «Надра» еще на год. Это означает, что рекапитализации банка государством не будет, а значит, не будет и активной выплаты депозитов физических лиц, прогнозирует А.БЛИНОВ. Таким образом, по его мнению, «с авансцены уходит потенциальная возможность всплеска спроса на наличную валюту, связанного с выплатами вкладов в банке «Надра» государством».

Как сообщал УНИАН, вчера на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0680/8,0815 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0480/8,0580 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0385/8,0470 грн./долл.