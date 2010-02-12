ЦБ России возьмет под контроль ставки по депозитам

Банк России уже довольно давно следит за ставками по депозитам физических лиц, а сейчас начал следить и за ставками по депозитам, которые предлагают банки для корпоративных клиентов, сообщает k2kapital.

По словам директора департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Алексея Симановского, завышенные ставки по депозитам для корпоративных клиентов - проблема для определенного числа банков. Банк России начал отслеживать ставки по депозитам предприятий в некоторых банках, сказал Симановский.

Симановский также отметил, что по итогам работы с этими банками регулятор определит, носит ли проблема системный характер. "Если будут какие-то факторы, свидетельствующие о системном характере, то будем реагировать фронтально", - сказал он.