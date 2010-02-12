Россия направила 1,2 трлн рублей на антикризисные меры

Расходы правительства России из федерального бюджета на реализацию антикризисных мер в 2009 году составили 1,213 трлн рублей, или 98,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям, говорится на официальном сайте правительства России, сообщает Finance.

Изначально, правительство РФ планировало выделить на антикризисную программу 1,611 трлн рублей из средств федерального бюджета. Затем сумма была сокращена до 1,4 трлн рублей. Утвержденный объем на 2009 год составил 1,233 трлн рублей.

При этом общий объем средств, направленных на восстановление российской экономики, оценивался на уровне 3 трлн рублей – порядка 12% ВВП России.