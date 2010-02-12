Нацбанк проведет спецаукцион по продаже долларов

Национальный банк Украины 17 февраля проведет специальный аукцион по продаже долларов США.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. При этом не использованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. коммерческий банк обязан продать Нацбанку. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены принять участие в спецаукционе 17 февраля, должны привлекать от клиентов 100% денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 года Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам-резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.