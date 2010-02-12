Кабмин назвал стратегические проекты

Кабинет министров Украины утвердил перечень инвестиционных проектов, которые имеют стратегическое значение для экономического развития государства.

Соответствующее постановление правительства от 23 декабря №1429 обнародовано на сайте Верховной Рады.

В перечень включены 9 инвестпроектов.

В сфере энергетики стратегическими инвестпроектами определены производство ветровых электроустановок высокой мощности (ответственно за реализацию проекта - Национального космического агентства Украины (НКАУ)) и модернизация действующих и строительство новых ТЭС (Министерство топлива и энергетики).

В сфере транспорта – организация скоростных пассажирских перевозок в Киеве (Министерство транспорта и связи, ГП «Международный аэропорт «Борисполь»), строительство авиационного логистического центра (Киевская облгосадминистрация).

Кроме того, на уровне регионов приоритетными инвестпроектами определены строительство комплексов по переработке твердых бытовых отходов (Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, местные администрации), а также создание индустриальных парков (облгосадминистрации).

К стратегическим проектам отнесены изготовление космического ракетного комплекса «Циклон-4» (НКАУ), а также строительство завода по фракционированию плазмы крови и создание системы обеспечения населения препаратами крови (Министерство здравоохранения).