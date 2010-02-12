Закон о запрете одностороннего увеличения процентов по кредитам вступил в силу

С 10 февраля 2010 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором» от 21 января 2010 года №1822-VI (дальше – Закон).

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в статьи 10561 Гражданского кодекса Украины (дальше - ЦК) и 6 Закона Украины «О финансовых услугах и государственной регуляции рынков финансовых услуг» (дальше Закон о финуслугах).

Адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры» Николай БУРТОВОЙ пояснил агентству УНИАН основные новации закона и следствия его действия для финучреждений и заемщиков.

По его словам, суть изменений заключается в расширении круга субъектов, на которых распространяется запрет в одностороннем порядке увеличивать размер процентов по кредитным договорам. Отныне запрет распространяется не только на банки, но и на любые другие финансовые учреждения, к которым, в соответствии со ст.1 Законом о финуслугах, принадлежат банки, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, учреждения накопительного пенсионного обеспечения, инвестиционные фонды, а также компании и другие юридические лица, исключительным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг.

Указанное нововведение, по мнению адвоката, является оправданным, ведь кроме банков предоставлять средства взаем, в том числе, на условиях финансового кредита, также могут кредитные союзы (союзы), ломбарды и любые другие финансовые учреждения (независимо от названия и формы). Такой вывод можно сделать, проанализировав определение кредитного договора в ст. 1054 ЦК. Так, по кредитному договору банк или другое финансовое учреждение (кредитор) обязывается предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, установленных договором, а заемщик обязывается вернуть кредит и оплатить проценты. Таким образом, законодатель устранил свою ошибку и распространил запрет на все финучреждения, отметил юрист.

Другие, более интересные дополнения, внесены в закон о финуслугах. Так в ч.2 ст.6 продублирован запрет финучреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов по кредитному договору, а в ч.3 этой же статьи введен запрет требовать досрочного погашения долга и разрывать в одностороннем порядке кредитный договор в случае несогласия заемщика с предложением финучреждения увеличить проценты.

По словам М.БУРТОВОГО, особого внимания заслуживает следующее. Во-первых, в законе о финуслугах, в отличие от этого же положения в ЦК, запрет распространен не только на проценты по кредиту, но и на другие платежи, которые предусмотрены договором кредита. А их в договоре может быть предусмотрено множество, особенно в договорах о предоставлении так называемых «беспроцентных» кредитов. «Так называемых» потому, что статьей 49 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» предоставление беспроцентных кредитов запрещено. В связи с этим, банки вместо назвать эти платежи процентами, называют их комиссией. Это могут быть комиссии: за выдачу кредита, за управление кредитом и/или кредитным делом, за обслуживание кедитного счета, за досрочное погашение кредита и другие.

Учитывая, что закон о финусулгах является специальным по отношению к ЦК, в случае наличия спора, примененяться будет именно норма специального закона.

Во-вторых, Закон предусматривает, что установленные им нормы применяются к кредитным договорам, которые заключены или продолжают действовать после его вступления в силу. То есть, если в кредитном договоре предусмотрено, что он действует дольше чем до 10 февраля 2010 года, на него распространяется действие указанных выше положений Закона.

Кроме этого, добавил адвокат, после 10 февраля 2010 года все споры, которые находятся в судах по обращению банков о расторжении кредитного договора и досрочном взыскании всей суммы кредита в связи с несогласием заемщика на увеличение процентов по кредиту или других платежей по договору, на основании норм Закона подлежат решению в интересах заемщиков, путем отказа в иске банка. Опять же при условии, что кредитный договор действует дольше, чем до момента вступления в силу Закона.

В целом можно утверждать, что новые изменения и дополнения к действующему законодательству направлены, скорее, на защиту граждан в отношениях с финансовыми учреждениями, считают в юридической фирме.