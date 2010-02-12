Надо наладить «бюрократическое» сотрудничество с ЕС

Директор программы «Россия в региональном и глобальном контексте» финского Института международных дел Аркадий МОШЕС считает, что новому Президенту Украины следовало бы нацелиться на «бюрократическое» сотрудничество с Европейским Союзом.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе, комментируя результаты второго тура выборов Президента Украины.

«Если политика нового Президента будет нацелена на прагматическое сотрудничество, я бы даже сказал, на бюрократическое сотрудничество с Европейским Союзом, тактику малых дел, Европейский Союз, на мой взгляд, с удовольствием в такое взаимодействие втянется», - сказал эксперт.

А.МОШЕС отметил, что с точки зрения ЕС идеального кандидата в ходе второго тура выборов не было. По его словам, к В.ЯНУКОВИЧУ были претензии, связанные с тем, что ни ему, ни его команде так и не удалось развеять имидж пророссийского кандидата в глазах Европейского Союза.

«А благодаря не очень адекватной подаче западной прессы того, что он говорил во время кампании, этот имидж укрепился, поэтому здесь возникали вопросы», - сказал эксперт.

Вместе с тем, по его словам, к Юлии ТИМОШЕНКО претензий тоже было очень много, что было связно в первую очередь с тем, что особенно в последний год пребывания у власти она очень много пообещала Европейскому Союзу, и обещания не выполнила.

«И эта, совершенно спокойная аналитическая оценка ситуации таким образом, что действительно кандидата, с которым Европейскому Союзу будет работаться легко и хорошо, что такого кандидата нет, она сейчас предопределит во многом политику. ЕС будет спокойно, с определенной долей отстраненности взирать на то, что будет происходить в Украине, в Киеве, будет смотреть на то, что В.ЯНУКОВИЧ будет делать», - заявил А.МОШЕС.