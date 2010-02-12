ВВП Украины в 2009 году снизилось на 13,9%

По оценкам Счетной палаты Украины, падение внутреннего валового продукта Украины в 2009 году ставило 13,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Украины в 2009 году на уровне 14,5%.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО оценивает падение валового внутреннего продукта в 2009 году на уровне 15%.

Справка УНИАН. В Госбюджете на 2009 год заложен рост ВВП Украины на 0,4%.

Падение ВВП Украины в I, II и III кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8% и 15,9% соответственно.