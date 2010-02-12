ВВП 16 стран зоны евро увеличился на 0,1%

Слабый экономический рост начался в зоне евро в последнем квартале 2009 г. Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете статистического агентства Еврокомиссии - Евростата, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

В четвертом квартале прошлого года рост суммарного ВВП 16 государств зоны евро по сравнению с третьим кварталом составил 0,1 проц. В то же время за весь 2009 г зона евро продемонстрировала экономический спад на 4 проц, что стало абсолютным рекордом за всю 11-летнюю историю еврозоны.

Тот же показатель роста на 0,1 проц продемонстрировал в четвертом квартале 2009 г Евросоюз в целом.