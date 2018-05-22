НАДРАспектива: уступка во спасение – банк отдадут Фирташу?

Судьба банка «Надра» зависла во времени. Скорее всего, власть «передумала» его ликвидировать. Тому служит подтверждением предложение Министерства финансов отменить перевод вкладов населения из банка «Надра» в «Родовид Банк» и заняться активным поиском инвестора. Последнее слово за регулятором. Но он продлил временную администрацию в банке еще на год (была введена с 10 февраля 2009 года), а частичная выплата по депозитам, согласно ранее разработанным программам, им возобновлена с 11 февраля. Пока от НБУ все, главное решение пока не принято.

Интрига подогревается слухами в СМИ. Пописывают, что именно Дмитрий Фирташ помешал переводу депозитов вкладчиков, он предложил санировать банк и влить в него 6 млрд грн. Нацбанк может и согласится, но...

Фирташ предлагает, Минфин инициирует, НБУ размышляет...

По сути, ситуация выглядит следующим образом. Гонимый Юлией Владимировной последние несколько лет Д.Фирташ, дождавшись президентского проигрыша премьера, решил взять марш-реванш. Сумма на общем безденежье выглядит приличной, вот Минфин и решил принять удар на себя, заявив о «предложении», тем самым предоставив Тимошенко шанс безболезненно пойти на попятную. С учетом инициативы она сможет легко отказаться от своих же решений, которые зафиксированы в совместном постановлении Кабмина и НБУ (от 23 декабря 2009 года). Но при одном условии – только после заявления регулятора…

«Я хочу предложить отменить решение правительства, которым мы предлагали урегулировать ситуацию вокруг банка «Надра» путем передачи активов и пассивов «Родовид Банку», учитывая те решения, которые вчера были приняты Национальным банком, и то рассмотрение, которое прямо сейчас происходит на правлении Нацбанка по банку "Надра», - сказал и.о. министра финансов Игорь Уманский на вчерашнем заседании Кабмина. В ответ последовало премьерское «мы обсудим этот вопрос»… Заседание правления НБУ состоялось во второй половине того же дня, но решения нет до сих пор…

Спасти нельзя обанкротить

Если задаться вопросом, что выгоднее - обанкротить банк, или его реанимировать, то в отношении такого крупного финучреждения, каковым является банк «Надра», по мнению кандидата экономических наук Александра Охрименко, ответ может быть только один – лучше реанимировать. И проблема, в данном случае, не в размере необходимых денег. Потери для банковского сектора от банкротства будут намного значительней, чем мифическая экономия ресурсов.

Остается непонятным, зачем нужно было вводить в банк временную администрацию, если в планах была ликвидация. В данном случае логичней было сразу начинать процедуру банкротства. Уже год ситуация остается в подвешенном состоянии.

Как отмечает А.Охрименко, за это время стало ясно, что при кредитном портфеле в 24,8 млрд. грн. наиболее проблемными выглядят 9,9 млрд. грн. вкладов населения. Сюда можно добавить 2,9 млрд. грн. вкладов юридических лиц. В целом сумма обязательств банка «Надра» солидная, что и характерно для финучреждения такого масштаба. Эксперт считает, что не все потеряно, обязательства можно переоформить на новый период и на новых условиях. «Во многом желание населения забрать деньги объясняется отсутствием перспектив у банка «Надра». Многократное изменение модели вывода банка из кризисного состояния усилило панику. А перевод вкладов в «Родовид» можно назвать превентивной мерой, которая радикально не решит проблему. В любом случае правительству придется дополнительно вливать в уставной фонд «Родовида» 7,5 млрд. грн., чтобы профинансировать изъятие денег вкладчиками банка «Надра» со счетов уже «Родовида». Но при этом проблема потери доверия к банковском сектору, обесценивание вкладов за время кризиса, нагромождение судебных исков к банку «Надра» остается», - подчеркивает эксперт.

По его мнению, более оптимальный вариант - вливание инвестиций или госсредств, возможен и частный инвестор. «Если правительство не может позволить себе рекапитализировать банк «Надра» на 7,5 млрд. грн., то почему бы не привлечь деньги частного инвестора, в частности Дмитрия Фирташа, который и раньше заявлял о своей заинтересованности стать владельцем этого банка. В данном случае, вопрос не столько в размере вложений, сколько в их цели. На текущий момент Дмитрий Фирташ для реанимирования банка мог бы вложить 6-7 млрд. грн., чтобы снять «горячую» напряженность у вкладчиков. А в дальнейшем, запустив работу банка за счет перевода в него ресурсных клиентов, можно было бы реанимировать «Надра» в целом. Для этого необходимо время, как минимум, 2-3 года, но потери будут значительно меньшими, чем при ликвидации банка", - считает эксперт.

Дежавю

Возможно, последние события, связанные с банком «Надра», заставят по-новому взглянуть на судьбу Укрпромбанка. Как отмечает А.Охрименко, его ликвидация - не лучший выход. Можно было бы перепрофилировать банк на работу с юридическими лицами, что позволило бы грамотно распорядиться имуществом Укрпромбанка, а не просто пустить его с «молотка». Кстати, долги банка перед клиентами - юридическими лицами до сих пор не покрыты…

Между тем, в сложившейся ситуации ряд экспертов находят и положительные моменты. Так, экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов считает, что продление срока работы временной администрации в банке «Надра» свидетельствует о том, что рекапитализации банка государством не будет, а значит, не будет и активной выплаты депозитов физических лиц. Таким образом, по его мнению, «с авансцены уходит потенциальная возможность всплеска спроса на наличную валюту, связанного с выплатами вкладов в банке «Надра» государством».

И еще один существенный момент. Мораторий на выплату депозитов может вводиться, согласно закону, на год, правда, с правом продления. При этом реальна частичная выплата депозитов. Что касается продления, то разобраться трудно. Понятно только одно: есть несколько категорий «законотворчества» – де-юре и де-факто…

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Елена Быстрицкая (УНИАН)