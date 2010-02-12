Китай повысил лимит банковских резервов

Китай обязал банки увеличить объем резервов уже второй раз за месяц, чтобы предотвратить кредитный бум, сообщает Газета.Ру.

Власти страны опасаются, что рост кредитов, обусловленной финансовыми стимулами, может вызвать риск возникновения «пузырей» на финансовом рынке и рост цен на недвижимость.

Центробанк Китая увеличил долю резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта до 16,5% от их депозитов. Исключением являются лишь банки, предоставляющие сельскохозяйственные кредиты.