Ни один показатель бюджета за 2009 год не выполнен

Ни один из показателей, предусмотренных в законе о Государственном бюджете Украины на 2009 год, не выполнен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО на пресс-конференции.

В частности, говоря о доходной части бюджета, он заявил, что правительство незаконно включило в доходную часть 14 млрд. грн. специальных прав заимствований (СПЗ), полученных от Международного валютного фонда.

По его словам, МВФ в своем письме, направленном в органы государственной власти Украины, указывало на то, что часть распределенных СПЗ должно быть отображено как внешнее финансирование, а не как доходы бюджета. Кроме того, по оценкам Счетной палаты, авансовые налоговые платежи от субъектов хозяйствования составили 14 млрд. грн., не возвращенный в срок НДС – 23 млрд. грн. По общим оценкам Счетной палаты, невыполнение доходной части госбюджета составило 45%.

Также в Счетной палате отмечают, что в прошлом году был зафиксирован высокий уровень проведения взаиморасчетов, который составил 2,2 млрд. грн.

Говоря о расходной части, В.СИМОНЕНКО подчеркнул, что она выполнена на 85% от запланированного объема, или ее невыполнение составило 45 млрд. грн. По его словам, 20% расходов из госбюджета в 2009 году было осуществлено за счет средств Международного валютного фонда. В Стабилизационный фонд в прошлом году поступило 12 млрд. грн. из запланированных 20 млрд. грн. Расходы Стабилизационного фонда составили 10 млрд. грн., из них 7 млрд. грн. потрачено на чистое потребление.

По оценкам Счетной палаты, реальный уровень дефицита Госбюджета-2009 составил 34 млрд. грн., или 3,4% ВВП.

Председатель Счетной палаты заявил о “непозволительных темпах роста государственного долга... динамика которого на грани катастрофы”.

В Счетной палате отмечают, что выполнение госбюджета в прошлом году осуществлялось в ручном режиме, а средств на Едином казначейском счете (ЕКС) было недостаточно для выполнения обязательств Государственного казначейства Украины, что может свидетельствовать о техническом дефолте этого ведомства.

В.СИМОНЕНКО назвал незаконными проводимые в 2009 году операции по кредитованию “Нафтогаза” за счет государственных средств.

В Счетной палате также дали негативную оценку выполнению программы по подготовке к Евро-2012.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», доходы Госбюджета установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.