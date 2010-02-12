Банк «Надра» выплатил физлицам около 20 млн. грн.

В рамках Комплексной программы выплаты депозитов после возобновления выдачи вкладов в течение суток – с 11 по 12 февраля 2010 года – банка «Надра» выплатил клиентам - физическим лицам около 20 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на сегодня денежные средства могут получить клиенты, выплаты которым в рамках Комплексной программы были запланированы на декабрь, но отложены в связи с принятием решения Кабинета министров Украины о передаче депозитов клиентов банка «Надра» в другое финансовое учреждение. Кроме того, с 11 февраля банк возвращает часть вкладов, которые, согласно депозитным договорам, должны выплачиваться в феврале.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля банк «Надра» возобновил частичные выплаты по депозитам, согласно ранее разработанным программам.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация.

Кабинет Министров Украины 23 декабря 2009 года принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк». Сегодня в ходе заседания правительства исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ предложил отменить это решение.

10 февраля т.г. Нацбанк продлил действие временной администрации в банке «Надра» на один год – до 9 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 24,846 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,793 млрд. грн., обязательства – 24,371 млрд. грн., собственный капитал – 474,694 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).