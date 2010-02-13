Фонд Ахметова рекомендует начать реформы с банковской системы

Фонд Ахметова назвал 7 основных реформ для повышения конкурентоспособности страны.

Как отмечает в статье для еженедельника "Зеркало недели" (№ 5 (785) 13-19 февраля) директор фонда «Эффективное управление» Наталья ИЗОСИМОВА, первым приоритетом для Украины является реформа банковской системы.

По ее словам, Национальный банк Украины совместно с правительством должен разработать видение архитектуры будущей финансовой системы Украины, которая может быть основана на нескольких крупных, либо на большом количестве средних банков.

«Исходя из первого либо второго варианта, следует предпринимать дальнейшие шаги в реформировании банковского сектора. Эта реформа в любом случае неизбежна, и чем быстрее она произойдет, тем быстрее появится определенность, восстановится доверие к банкам и оживится финансирование бизнеса», - отметила Н.ИЗОСИМОВА.

Вторым и третьим приоритетами является принятие Налогового кодекса и упрощение регуляторной среды для бизнеса, заявила эксперт.

В частности, необходимо сократить сроки и процедуры, связанные с регистрацией и получением необходимых разрешений, а также отменить одну треть всех лицензий в Украине, которые не выполняют функции ни защиты потребителей, ни защиты государственных интересов. При этом отдельной важной задачей выступает радикальное упрощение разрешительной системы в строительстве, подчеркнула Н.ИЗОСИМОВА.

Приоритет четвертый - реформа на рынке земли сельскохозяйственного назначения, в частности, снятие моратория на куплю-продажу земли сельхозназначения.

«Из-за действия моратория земля не может служить предметом залога, поэтому возможности получения кредитов сельхозпроизводителями крайне ограничены», - пояснила эксперт.

Пятым приоритетом является создание института государственно-частного партнерства. Так, масштабные инфраструктурные проекты позволят оживить металлургию, строительную отрасль, сектор услуг и создадут новые рабочие места в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе инфраструктура станет катализатором экономического роста, убеждена Н.ИЗОСИМОВА.

Шестой приоритет директор фонда «Эффективное управление» видит в совершенствовании процедуры банкротства, седьмой - в реформе государственного аппарата.

«Эффективность проводимых реформ напрямую зависит от эффективности работы и профессионализма государственной службы. Можно сказать, что это реформа всех реформ, поскольку принятие законов в парламенте должно гарантировать реализацию этих законов на практике», - пояснила Н.ИЗОСИМОВА.

Она отметила, что в большинстве развитых стран политический уровень руководства отделен от уровня госаппарата, и политики ограничены в принятии кадровых решений в своих ведомствах. Это создает госслужащим гораздо более благоприятные условия для работы, в том числе возможности профессионального и карьерного роста. Эта реформа должна также способствовать оптимизации функций институтов государственной власти, разделению полномочий и зон ответственности, считает эксперт.

Н.ИЗОСИМОВА также подчеркнула, что данные реформы могут быть реализованы в довольно короткие сроки и внедрены в течение 2010 года, а также для внедрения большей части из них не требуется значительных ресурсов.

Кроме того, предлагаемые меры обеспечивают и антикризисный эффект, и закладывают фундамент будущего экономического роста.

«Без этих реформ повысить конкурентоспособность страны и привлечь долгосрочные инвестиции, столь необходимые для выхода из кризиса, будет непросто», - убеждена директор фонда «Эффективное управление».