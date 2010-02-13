Экономист: гривня за прошедшую неделю укрепилась

Гривня на межбанковском валютном рынке укрепилась за прошедшую неделю по отношению к доллару.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в пятницу, 12 февраля, гривня продолжила укрепление, вплотную приблизившись к отметке 8 грн./долл., у которой она находилась в течение декабря 2009 года. Межбанковский валютный рынок в этот день закрылся котировками 8,0175-8,0260 грн./долл., и гривня усилилась к доллару еще на 0,3%, отметил экономист. По его подсчетам, за неделю украинская валюта подорожала к американской на 0,5%.

Алексей БЛИНОВ также отметил, что в пятницу Нацбанк провел два целевых аукциона для заемщиков-физлиц. НБУ продал 137 тыс. евро пяти коммерческим банкам по фиксированному курсу 11,00 грн./евро, а также 967 тыс. швейцарских франков пяти коммерческим банкам по фиксированному курсу 7,50 грн./швейц.франк, напомнил экономист.