Тигипко: Политики должны провести непопулярные реформы

Политики должны взять на себя всю полноту ответственности за ситуацию в Украине и, отказавшись от популистских обещаний, провести непопулярные у населения, но необходимые для благосостояния людей в будущем реформы.

Об этом в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (№ 5 (785), 13-19 февраля) заявил экс-кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО.

«Основные реформы нужно осуществить в экономике. И именно эти реформы столкнутся с серьезным сопротивлением со стороны как чиновников, так и части общества. Первоочередными шагами должны стать дерегулирование экономики, проведение административной реформы, пересмотр фискальной политики и отказ от социального популизма», - заявил он.

С.ТИГИПКО убежден, что, прежде всего, необходимо сократить количество госчиновников, которые паразитируют на контроле каждого шага предпринимателей.

«Сокращение контролеров поможет и борьбе с коррупцией, но преодолеть сопротивление давно сформированной системы будет очень нелегко», - подчеркнул он.

По его мнению, всевозможные налоги и сборы для предпринимателей, которые существуют в Украине, необходимо сократить более чем вдвое – с более 90 до 40, урезав при этом штат налоговой администрации.

По словам С.ТИГИПКО, серьезного пересмотра требует и фискальная политика. В частности, он предлагает отказаться от коррумпированного налога на добавленную стоимость и перейти к налогу с продаж, что позволит увеличить поступления в бюджет и будет стимулировать развитие производства.

Кроме того, С.ТИГИПКО призвал прекратить разрушительную политику социального популизма.

«У нас огромный дефицит Пенсионного фонда, компенсировать который - непосильная задача для слабого бюджета. Придется прибегать к сложным решениям, вплоть до увеличения пенсионного возраста некоторым категориям населения и ограничения максимального размера пенсий. Начать придется, по-видимому, с льготников. Иначе дыра в бюджете будет расти», - заявил он.

Дотировать из бюджета стоимость газа для населения также недопустимо, считает С.ТИГИПКО. Необходимо установить реальную рыночную стоимость газа для всех, перейдя от тотального дотирования к адресной поддержке самых бедных.

«У нас многие годы действуют парадоксальный механизм, который обеспечивает газ и пенсионеру, и миллионеру по одинаковой дотационной цене», - отметил он.

«Безусловно, это будет сложный процесс, который потребует большой разъяснительной работы. Такие мероприятия чрезвычайно болезненны с точки зрения людей, но они необходимы для повышения их благосостояния в будущем», - убежден С.ТИГИПКО.

12 февраля С.ТИГИПКО заявил о готовности стать премьер-министром в случае, если победитель президентских выборов Виктор ЯНУКОВИЧ даст ему возможность проводить реформы в экономике.