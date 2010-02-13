Греция критикует Евросоюз за промедление с помощью

Официальный представитель правительства Греции Йоргос Петалотис раскритиковал в субботу реакцию Евросоюза на финансовые трудности Греции. сообщает РИА Новости.

Греция завершила 2009 год с бюджетным дефицитом в 12,7% ВВП и долгом в 300 миллиардов евро. Греческое правительство обещало заморозить заработную плату в госсекторе, провести налоговую и страховую реформу, бороться с уклонением от уплаты налогов. Все эти меры, как рассчитывают в Афинах, должны привести к снижению дефицита с нынешних 12,7% ВВП до 8,7% ВВП к концу 2010 года.

Евросоюз на прошедшем на этой неделе внеочередном саммите ЕС выразил Греции политическую поддержку, но не предоставил какого-либо плана финансовой помощи. "Очевидно, что в прошедшие месяцы кризиса ЕС продемонстрировал нерешительность, растерянность и многоголосие", - сказал Петалотис журналистам на брифинге в Афинах.

При этом он назвал "важным решением" декларацию стран ЕС на истекающей неделе, в которой выражалась поддержка Греции, оказавшейся "слабым звеном"еврозоны из-за высокого долга и бюджетного дефицита. Петалотис повторил, что власти Греции считают виновными в нынешних проблемах спекулянтов на международных рынках. "Битва Европы со спекулянтами не закончилась. Это битва за то, чтобы Европа поняла свою силу и выработала политику и меры, чтобы противостоять болезням международных рынков. Подобную борьбу за доверие ведем и мы, чтобы наша страна смогла снова встать на ноги", - сказал представитель правительства.

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу в пятницу, 12 февраля, обрушился с критикой на европейские страны, заявив, что его страну хотят сделать "подопытным кроликом"для тестирования жестких мер экономии.