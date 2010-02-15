Эксперт: НБУ будет поддерживать курс гривни

При серьезном увеличении предложения доллара Национальный банк Украины (НБУ) выйдет на рынок с покупкой и будет поддерживать курс гривны стабильным.

Такое предположение высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его прогнозам, в ближайшем будущем вероятна стабилизация курса доллара к гривне на достигнутых уровнях с тенденцией к укреплению гривни. Данная тенденция может быть связана с периодом налоговых платежей в бюджет, допускает эксперт.

Как отметил И.ДАВИДЕНКО, в период с 8 по 12 февраля т.г. украинский межбанковский валютный рынок характеризовался следующими тенденциями. С понедельника по четверг торги на межбанке проходили в диапазоне 8,03/8,09 грн./долл. с постепенным небольшим ростом курса доллара к среде, сообщил эксперт. В четверг же, добавил он, к концу торгов на рынке появилось предложение валюты, которое позволило курсу немного опуститься до 8,02/8,05 грн./долл.

Эксперт подчеркнул, что в пятницу курс доллара к гривне резко пошел вниз на фоне увеличения продажи валюты и уменьшения спроса на нее. Рынок в последний день недели закрылся на уровне 7,99/8,01 грн./долл., отметил он.