К 12:00 доллар на межбанке составил 8,01/8,02 грн.

Сегодня в США празднуют День президентов, в связи с этим торги по доллару возможны только валютированием ТОМ. Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками - 8,0130/8,0315, к 12:00 сузился спрэд - 8,0150/8,0285 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2650/0,2657, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2652/0,2657.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился и к 12:00 установился на уровне 30,2200 (+0,0340).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3598/1,3600, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9025/10,9300, к 12:00 цены составили 10,9035/10,9250.