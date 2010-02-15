Евро сдает позиции на азиатских торгах

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник почти дотянулся до девятимесячного пика к евро в связи с тем, что инвесторы не слишком верят в финансовую помощи отягченной долгами Греции со стороны прочих членов еврозоны, сообщает Рейтер.

В понедельник и во вторник состоится заседание Еврогруппы, на котором министры финансов Евросоюза будут решать, как помочь Афинам. Саммит Евросоюза в Брюсселе на минувшей неделе не принес ничего, кроме обещания политической и моральной поддержки. Многие эксперты опасаются, что Еврогруппа также будет не в состоянии предложить конкретных мер.

"Вряд ли удастся найти быстрое решение проблемы греческого долга. Хотя лично я уже устал торговать, исходя из этого фактора, рынок по-прежнему настроен на понижение евро", - сказал трейдер в японском банке.

Интерес к высокодоходным валютам, котировки которых зависят от перспектив роста мировой экономики, пропал из- за решения китайского Центробанка в очередной раз повысить требования к банковским резервам и неопределенности вокруг реструктуризации долга Dubai World.

К 8.43 МСК котировки евро к доллару упали более чем на 0,1 процента к уровню закрытия в США в пятницу до $1,3600/02, что очень близко к девятимесячному минимуму в $1,3532, отмеченному в пятницу на электронных торгах EBS.

Котировки доллара к иене были стабильны на уровне 90,15/0,17 единицы японской валюты.

Рынок проигнорировал сообщение о внушительном росте ВВП Японии в четвертом квартале, намного опередившем прогнозы, поскольку аналитики указывают на слабый внутренний спрос из-за снижения заработной платы и роста безработицы.