Отрицательное сальдо внешеторгового баланса сократилось в 9,6 раза

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

Импорт товаров и услуг в Украину в 2009 года уменьшился до 50 млрд. 604,4 млн. долл. (за 2008 год – 92 млрд. 003,3 млн. долл.), причем импорт товаров составил 45 млрд. 435,6 млн. долл. (за 2008 год – 85 млрд. 535,3 млн. долл.), импорт услуг – 5 млрд. 168,8 млн. долл. (за 2008 год – 6 млрд. 468 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в 2009 г. уменьшился до 45 млрд. 435,6 млн. долл. (за 2008 год – 85 млрд. 535,3 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 39 млн. 702,9 млн. долл. (за 2008 год – 66 млрд. 954,4 млн. долл.), экспорт услуг – 9 млрд. 520,8 млн. долл. (за 2008 год – 11 млрд. 741,3 млн. долл.).