Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2009 г. сократилось

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине за 2009 год уменьшилось в 3,2 раза – до 5 млрд. 732,7 млн. долл., против 18 млрд. 580,9 млн. долл. в 2008 году. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (в 2008 году – 0,78).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, по итогам 2009 г. экспорт товаров составлял 39 млрд. 702,9 млн. долл., импорт – 45 млрд. 435,6 млн. долл., или 59,3% и 53,1% соответственно, сравнительно с 2008 г.

На формирование отрицательного сальдо повлияли следующие товарные группы: энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки (- 12 млрд. 507,9 млн. долл.), фармацевтическая продукция (- 1 млрд. 980,3 млн. долл.), полимерные материалы, пластмассы (- 1 млрд. 745,3 млн. долл.).

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с 2008 годом, увеличилась доля зерновых культур – с 5,5% до 9%, механических машин – с 5,2% до 7%, жиров и масел животного и растительного происхождения – с 2,9% до 4,5%.

В то же время, уменьшилась доля черных металлов – с 34,3% до 25,8%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 6,1% до 5,4%, изделий из черных металлов – с 5,3% до 4,9%, удобрений – с 3% до 2,2%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 4% до 2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 26,7% до 32,2%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,7%, электрических машин – с 4,5% до 5,1%, полимерных материалов, пластмассы – с 4,1% до 4,7%, фармацевтической продукции – с 2,8% до 4,7%, бумаги и картона – с 1,9% до 2,6%.

В то же время, уменьшилась доля наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 13,3% до 4,3%, механических машин – с 11,2% до 8,7%, черных металлов – с 3,9% до 2,5%.

По данным Госкомстата, в декабре 2009 года в Украине экспорт товаров составил 4 млрд. 157,5 млн. долл., импорт – 5 млрд. 050,5 млн. долл., что по сравнению с показателем 2008 года составляет 102,5% и 105,7%. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам декабря 2009 г. составило 893 млн. долл. (в декабре 2008 года - также отрицательное - 723,9 млн. долл.).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США, против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн., против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.