Положительное сальдо внешней торговли услугами снизилось на 17,5%

В Украине положительное сальдо внешней торговли услугами в 2009 г. уменьшилось против показателя 2008 года (5 млрд. 273,3 млн. долл.) на 17,5% – до 4 млрд. 352 млн. долл. США.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, по итогам 2009 года объем экспорта услуг составил 9 млрд. 520,8 млн. долл. и по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 79,9%, импорт – 5 млрд. 168,8 млн. долл. и 79,9% соответственно.

По данным Госкомстата, наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта составляли транспортные (65,7%), деловые, профессиональные и технические (12,7%) услуги.

Сообщается также, что по сравнению с 2008 годом, экспорт услуг уменьшился на 2 млрд. 220,5 млн. долл., в т.ч. за счет уменьшения объемов услуг трубопроводного транспорта – на 456,4 млн. долл. (на 17,8%), железнодорожного – на 424,7 млн. долл. (на 25,9%), разных деловых, профессиональных и технических услуг – на 331,3 млн. долл. (на 21,5%), вспомогательных транспортных – на 326,1 млн. долл. (на 36,3%), услуг по организации путешествий - на 194,6 млн. долл. (на 39,5%) и услуг воздушного транспорта – на 136,1 млн. долл. (на 11,1%).

При этом импорт услуг в Украину уменьшился против показателя 2008 года на 1 млрд. 299,2 млн. долл., в т.ч. за счет уменьшения объемов услуг железнодорожного транспорта - на 235,6 млн. долл. (на 35,9%), разных деловых, профессиональных и технических услуг - на 237,8 млн. долл. (на 21,2%), воздушного транспорта - на 214,8 млн. долл. (на 39,6%), финансовых услуг – на 146,1 млн. долл. (на 10%), услуг по путешествиям - на 143,5 млн. долл. (на 33,7%), вспомогательных транспортных услуг - на 105,3 млн. долл. (на 50,7%), услуг морского транспорта - на 118,4 млн. долл. (на 47,9%), компьютерных услуг - на 80,6 млн. долл. (на 34%), страховых услуг – на 62 млн. долл. (на 33,3%), а также услуг, полученных частными лицам, и услуг в сфере культуры и отдыха - на 40,3 млн. долл. (на 21,9%). Одновременно увеличились объемы полученных строительных - на 51,4 млн. долл. (на 48,3%) и государственных услуг - на 58,8 млн. долл. (на 12,9%).

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.