Межбанк: доллар снова подешевел

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись на ТОМ’е котировками 8,0130/8,0315, к 12:00 сузился спрэд – 8,0150/8,0285. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0170/8,0245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2650/0,2657, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2652/0,2657. К закрытию цены снизились до 0,2650/0,2656. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2175 (-0,0200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3580/1,3630. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9025/10,9300, к 12:00 цены установились на уровне 10,9035/10,9250. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 10,9115/10,9235.