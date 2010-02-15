Эксперт: медвежий настрой в евро продолжает доминировать

Медвежий настрой в отношении евро в настоящее время продолжает доминировать на мировых валютных рынках.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, в течение прошедшей торговой недели единая европейская валюта подешевела против 13 из 16 основных валют. Рынки продолжают нервно реагировать на любые новости, касающиеся Греции и потенциальной помощи государству со стороны Евросоюза или МВФ. Несмотря на то, что лидеры европейского региона заявили о готовности предотвратить дефолт Греции по долговым обязательствам, евро так и не смог укрепиться, поскольку не были внесены конкретные меры, направленные на избежание аналогичных проблем в будущем.

Более того, подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, лидеры ЕС не смогли объяснить, как такие крупные европейские экономики, как Германия и Франция, впредь могут не попасть под негативное влияние государств с высоким государственным долгом, таких как Греция.

В пятницу, 12 февраля, глава ЕЦБ Жан-Клод ТРИШЕ заявил, что он одобряет поддержку, которую получает Греция со стороны стран еврозоны, и планирует сократить дефицит госбюджета государства до 4%. При этом норма для стран-участниц ЕС установлена на уровне 3% от ВВП, а текущий показатель по Греции достиг более 12,7%.

Как отметил эксперт, после сообщений о намерении Банка Китая повысить с 25 февраля норму обязательного резервирования по депозитам на 50 базисных пунктов, а также после релиза слабых данных по промышленному производству и ВВП еврозоны в пятницу утром пара евро/доллар опустилась ниже зоны 1,3600/1,3595. Пробитие поддержки 1,3555/1,3550 может открыть дорогу для дальнейшего снижения к минимумам в 1,3500, 1,3480/1,3485 и далее – к 1,3400.

По мнению В.СТЕЛЬМАХА, продолжающиеся фискальные проблемы, вероятное ослабление темпов восстановления экономики региона, различия во взглядах официальных лиц еврозоны и тот факт, что евро по-прежнему переоценен, предполагают, что эта валюта останется на нисходящем тренде в течение большей части 2010 года с перспективой продолжить откат к 1,30 либо ниже в течение ближайших нескольких месяцев.