США остаются мировым лидером по мощности экономики

Япония в 2009 г. сохранила позицию второй по размерам экономической мощи мировой державы, передает ИТАР-ТАСС. Согласно опубликованным накануне в Евросоюзе данным, в минувшем году ВВП Японии составил 5 трлн 075 млрд долл.

К ней вплотную приблизился Китай, ВВП которого достиг 4 трлн 900 млрд долл. Ведущие западные специалисты считают, что Пекин обойдет Токио и станет второй по мощи экономикой мира уже в текущем или следующем году.

Япония вышла на второе место в мире по размерам ВВП в 1968 г. и с тех пор сохраняет свои экономические позиции.

Мировым лидером по размерам экономической мощи остаются США. Однако, согласно прогнозам, Китай обойдет Соединенные Штаты к 2020 г.