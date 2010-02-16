США остаются мировым лидером по мощности экономики
08:10, 16 февраля 2010Финансы
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На втором месте - Япония
Япония в 2009 г. сохранила позицию второй по размерам экономической мощи мировой державы, передает ИТАР-ТАСС. Согласно опубликованным накануне в Евросоюзе данным, в минувшем году ВВП Японии составил 5 трлн 075 млрд долл.
К ней вплотную приблизился Китай, ВВП которого достиг 4 трлн 900 млрд долл. Ведущие западные специалисты считают, что Пекин обойдет Токио и станет второй по мощи экономикой мира уже в текущем или следующем году.
Япония вышла на второе место в мире по размерам ВВП в 1968 г. и с тех пор сохраняет свои экономические позиции.
Мировым лидером по размерам экономической мощи остаются США. Однако, согласно прогнозам, Китай обойдет Соединенные Штаты к 2020 г.
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