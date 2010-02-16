ЕС отложил выделение Греции финансовой помощи

Страны зоны евро отложили выделение Греции финансовой помощи для преодоления бюджетного дефицита, потребовав от Афин подготовить к 16 марта план дополнительных мер по бюджетной экономии. Таковы итоги состоявшегося в понедельник заседания Еврогруппы.

Как сообщил по итогам встречи министров финансов 16 стран зоны председатель Еврогруппы, премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер, зона евро "готова помогать Греции, однако хочет увидеть усилия (по преодолению бюджетного дефицита)".

Среди возможных шагов по сокращению дефицита и наращиванию поступлений в бюджет Афинам рекомендовано ввести новый налог на объекты роскоши и дорогие автомашины. На разработку плана дополнительных мер бюджетной экономии Греция получила месяц.

Стратегическая задача Афин чрезвычайно сложна: Греция должна сократить дефицит бюджета с 12,7% ВВП до 8,7%. Однако даже этот уровень будет гораздо выше предельно допустимого бюджетного дефицита в 3%, который установлен для стран зоны евро Пактом стабильности и роста.