Курс доллара в комбанках сегодня незначительно понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,04 грн./долл., продают – по 8,09 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился по сравнению с 15 февраля. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,02-8,07 грн./долл., по продаже – в пределах 8,07-8,11 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился по сравнению с 15 февраля – 10,92/11,09 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,820-10,98 грн./евро, по продаже – в пределах 11,02-11,16 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 15 февраля, понизился на 0,4% и составляет в среднем 0,2608 грн./рубль, курс продажи – незначительно понизился – до 0,2689 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2061-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2660-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,04 грн./долл., продажи – 8,08 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,01-8,06 грн./долл., по продаже – в пределах 8,07-8,11 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился по сравнению с 15 февраля и сегодня составляет 10,92/11,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,82-10,97 грн./евро, по продаже – в пределах 11,02-11,11 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 15 февраля, понизился на 1% и сегодня составляет 0,2574 грн./рубль, курс продажи – не изменился – 0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2200-0,2660 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 8,04/8,09 грн., евро – 10,90/11,08 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,05/8,12 грн., евро – 10,85/11,18 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,03/8,08 грн., евро – 10,85/11,05 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 16 февраля, составляет: гривни к доллару США – 8,002, к евро – 10,888321, к российскому рублю – 0,26479.