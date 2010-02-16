Чистая прибыль Barclays увеличилась вдвое

Чистая прибыль британского банка Barclays по итогам 2009 года выросла более чем в два раза, составив 9,4 миллиарда фунтов (10,8 миллиарда евро) против 4,4 миллиарда фунтов (5,1 миллиарда евро) годом ранее, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе банка, сообщает РИА Новости

В пересчете на одну обыкновенную акцию чистая прибыль банка выросла на 42% и составила 81,6 фунта (94,01 евро) против 57,5 фунта (66,24 евро) в 2008 году.

Председатель правления Barclays Джон Варли, комментарий которого приводится в сообщении, отметил, что банк в 2009 году "усилил свою финансовую позицию в различных сферах". Варли поблагодарил за это клиентов банка, которые, по его словам, несмотря на трудные для всех экономические времена, продолжают верить в Barclays.

"Barclays по-прежнему придерживается развитию бизнеса в двух направлениях: в сфере поддержания мировых экономик, с которыми он работает, а также участия в переговорах, посвященных будущему развития структуры и регулирования всего банковского бизнеса. Все вместе мы должны защитить мир от повторения событий, произошедших в течении последних трех лет (мирового финансового кризиса)", - заявил глава совета директоров банка Маркус Агиус (Marcus Agius), слова которого приводятся в пресс-релизе.