Межбанк: Торги по доллару открылись снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0040/8,0250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2659/0,2666, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9430/10,9750. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3676/1,3678 (понедельник, 15 февраля, - 1,3598/1,3600).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.