Межбанк: Торги по доллару открылись снижением
11:50, 16 февраля 2010Финансы
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По евро - ушли вверх
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2659/0,2666, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9430/10,9750. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3676/1,3678 (понедельник, 15 февраля, - 1,3598/1,3600).
В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.
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