Межбанк: к 12:00 доллар подрос

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0040/8,0250, к 12:00 цены поднялись 8,0165/8,0280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2659/66, к 12:00 цены снизились 0,2656/64. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,1199 (-0,2001).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3676/78, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9430/10,9750, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,9430/10,9590.