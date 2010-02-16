Минфин РФ разместил в банках 32 млрд. руб.
13:17, 16 февраля 2010Финансы
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На 4 месяца под 7,26% годовых
Минфин РФ разместил на депозитах в банках 32 миллиарда рублей из лимита 100 миллиардов рублей временно свободных средств бюджета на 4 месяца, средневзвешенная ставка сложилась на уровне 7,26% годовых, свидетельствуют результаты аукциона, проведенного Минфином во вторник, сообщает РИА Новости.
Минимальная ставка была определена на уровне 7,25% годовых. В аукционе участвовали три банка.
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