Минфин РФ разместил в банках 32 млрд. руб.

Минфин РФ разместил на депозитах в банках 32 миллиарда рублей из лимита 100 миллиардов рублей временно свободных средств бюджета на 4 месяца, средневзвешенная ставка сложилась на уровне 7,26% годовых, свидетельствуют результаты аукциона, проведенного Минфином во вторник, сообщает РИА Новости.

Минимальная ставка была определена на уровне 7,25% годовых. В аукционе участвовали три банка.