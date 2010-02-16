Предприятия Украины закончили 2009 г с отрицательным финрезультатом

По предварительным данным финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-декабре 2009 года составил «минус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. против «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-декабре 2009 г. прибыль получили 58,7% предприятий страны – они завершили период с финансовым результатом 99 млрд. 003,7 млн. грн.

С убытком январь-декабрь завершили 41,3% предприятий Украины, их финрезультат составил 130 млрд. 593,6 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период закончили с убытком 54,1% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 39 млрд. 611,7 млн. грн. Прибыль получили 45,9% промпредприятий страны – они завершили период с финрезультатом 43 млрд. 559,8 млн. грн. Отрицательный финрезультат предприятий промышленности за январь-декабрь 2009 г. составил 3 млрд. 948,1 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат предприятий Украины по итогам 2008 года составил 8 млрд. 954,2 млн. грн. Прибыль по итогам прошлого года получили 62,8% предприятий страны, их финрезультат составил 193 млрд. 669,1 млн. грн. Убыток получили 37,2% предприятий, их финрезультат составил 184 млрд. 714,9 млн. грн.