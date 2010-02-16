В Европе выросли продажи новых авто

Продажи новых автомобилей в Европе в январе 2010 года выросли на 12,9% сравнительно с январем 2009 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такие данные обнародовала Европейская ассоциация производителей автомобилей.

В абсолютных цифрах регистрация новых автомобилей в 25 странах-членах ЕС (за исключением Мальты и Кипра) и в трех странах Организации свободной торговли (Исландии, Норвегии и Швейцарии) составляла в январе 1085,894 тыс.

В Западной Европе в январе 2010 года было зарегистрировано 1 007 602 новых автомобилей, или на 15,7% больше, чем в январе 2009 года. Такого результата удалось достичь благодаря росту продаж новых авто практически во всех странах, в том числе на крупных рынках: Франция (14,3%), Испания (18,1%), Великобритания (29,8) и Италия (30,2%).

В новых странах-членах ЕС регистрация новых автомобилей в январе сократилась на 23,5%.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года продажи новых автомобилей в Европе выросли на 16,4% сравнительно с декабрем 2008 года.