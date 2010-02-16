Двадцать из 27 стран ЕС имеют дефицит госбюджета

Двадцать из 27 стран Евросоюза имеют дефицит госбюджета выше 3% ВВП - предела, допустимого для 16 членов ЕС, перешедших на единую европейскую валюту, отмечает ряд европейских СМИ, сообщает РИА Новости

Еще год назад показатель дефицита госфинансов, в два-три раза превышающий установленный европейским Пактом стабильности и роста лимит, был немыслим для большинства членов ЕС.

Однако сегодня, по мнению наблюдателей, бюджетные дефициты, ставшие результатом глобального финансово-экономического кризиса, когда в условиях значительного снижения налоговых поступлений государства были вынуждены прибегать к заимствованиям, являются скорее нормой, чем исключением.

Согласно прогнозным оценкам, дефицит госбюджета в среднем по ЕС достигнет в 2010 году 7,5% ВВП. В этой связи рыночные аналитики задаются вопросом, в какие сроки члены ЕС смогут оздоровить свое финансовое положение. 13 странам ЕС, имеющим сильно избыточный дефицит бюджета, Еврокомиссия дала на преодоление срок от двух до пяти лет.

Финансово-экономическая ситуация в государствах ЕС и в первую очередь в зоне евро, объединяющей 16 членов этой региональной организации, станет предметом обсуждения министров экономики и финансов 27 стран ЕС, собирающихся во вторник на встречу в Брюсселе.

Накануне председатель так называемой "Еврогруппы", объединяющей министров финансов членов ЕС, перешедших на евро, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер фактически признал, что стабильность в еврозоне находится под угрозой.

По его словам, партнеры Греции по финансовому клубу предпримут решительные и согласованные действия, чтобы сохранить стабильность еврозоны как единого целого, если и добавочные усилия греческих властей не смогут уменьшить бюджетный дефицит страны.

Министры финансов стран зоны евро на встрече в понедельник в Брюсселе, посвященной экономическим проблемам Греции, пришли к выводу, что Афины в течение месяца должны выработать новые меры по сокращению бюджетного дефицита и внешнего долга в случае, если действующая антикризисная программа не достигнет результатов.

По словам Юнкера, Греция согласилась с выдвинутыми требованиями и теперь должна сообщить, полагает ли она добавочные меры необходимыми, до 16 марта. За целесообразность таких действий должны будут проголосовать все министры финансов еврозоны, исключая саму Грецию. В случае одобрения детали новых мер по сокращению расходов будут согласованы с Еврокомиссией.

По предварительным данным, эти меры будут фокусироваться на увеличении налога на добавленную стоимость и введении новых акцизных сборов и пошлин на предметы роскоши, включая автомобили.

Председатель "Еврогруппы", со своей стороны, отказался уточнить, какие именно средства могут быть применены для финансового спасения Греции.

Страна завершила 2009 год с бюджетным дефицитом в 12,7% ВВП и долгом в 300 миллиардов евро. Греческое правительство обещало заморозить заработную плату в госсекторе, провести налоговую и страховую реформу, бороться с уклонением от уплаты налогов. Все эти меры, как рассчитывают в Афинах, должны привести к снижению дефицита с нынешних 12,7% ВВП до 8,7% ВВП к концу 2010 года.

Лидеры Евросоюза на прошедшем на прошлой неделе в Брюсселе внеочередном саммите выразили Греции политическую поддержку, но не предоставили какого-либо плана финансовой помощи.