Банк России: курс евро с 17 февраля 41,14 руб
14:32, 16 февраля 2010Финансы
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Доллар - 30,11 руб
Центральный банк РФ установил с 17 февраля 2010 года официальный курс евро в размере 41,1467 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.
По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 3,75 коп.
Центральный банк РФ установил с 17 февраля 2010 года официальный курс доллара в размере 30,1176 руб за один доллар.
По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 10,31 коп.
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