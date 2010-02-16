Банк России: курс евро с 17 февраля 41,14 руб

Центральный банк РФ установил с 17 февраля 2010 года официальный курс евро в размере 41,1467 руб за один евро, сообщили в департаменте внешних и общественных связей ЦБ РФ, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 3,75 коп.

Центральный банк РФ установил с 17 февраля 2010 года официальный курс доллара в размере 30,1176 руб за один доллар.

По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 10,31 коп.