Популистские законы, или Очередная соцнагрузка на трещащий по швам бюджет

Нынешняя президентская кампания оставит «смачный» след на экономике Украины, т.к. отличилась чрезмерным количеством социальных инициатив. При этом кандидаты, пытаясь выделиться среди конкурентов, доводили свои лозунги до абсурда, например, предлагая наделить медиков и учителей статусом государственных служащих, или увеличить прожиточный минимум, минимальную заработную плату и пенсии вдвое. Ситуацию усугубил еще тот факт, что в соревнование популистских инициатив оказался втянут президент, который на деле должен был быть главным фильтром подобного законодательного творчества.

В заботе о "друзьях меньших"

Благодаря совместным стараниям «регионалов» и президента в конце прошлого года вступил в силу закон (№1646), резко повышающий базовые социальные стандарты, причем в условиях катастрофического падения доходов бюджета. Казалось бы, завершение выборов должно было бы успокоить социальную активность депутатов, но Верховная Рада продолжает штамповать подобные законы.

Следующим нормативно-правовым документом подобного плана может стать закон «О внесении изменений в статьи 5 и 8 Закона «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» (относительно выплат на уровне прожиточного минимума), который 9 февраля был принят в первом чтении. Кстати, «регионалам» предлагалось в тот же день проголосовать его в целом, но они перенесли рассмотрение на эту неделю. Может, призадумались о последствиях своих инициатив? Игра с электоратом и реалии, с которыми именно им, по всей видимости, придется скоро столкнуться – разные вещи.

Согласно законопроекту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям (разница между прожиточным минимумом и реальным средним доходом на одного члена семьи) будет выплачиваться в полном объеме, а не в зависимости от наличия денег в бюджете. Для финансирования нововведений, по расчетам разработчиков документа, дополнительно потребуется в 2010 г. 2,7 млрд. грн. В Министерстве финансов оценивают эту сумму в 11 млрд. грн. Цифры вроде и небольшие, но в усилиях разбалансирования государственных финансов на их величину можно автоматически корректировать дефицит основного фонда бюджета в нынешнем году.

Публичная забота депутатов о рядовых гражданах не имеет ничего общего с реальными намерениями повысить благосостояние украинцев. Социальная политика в последние годы сводится, увы, к номинальному увеличению выплат, субсидий и пр. Парламентарии щедро раздают обещания, однако практически ничего не делают для того, чтобы расширить финансовую базу, которая позволит правительству оплачивать все принятые «блага». Как результат, социальные расходы в Украине стремительно растут, в основном, за счет механического перераспределения ресурсов с других направлений или увеличения фискального давления на экономику. Это подтверждает рост доли статьи расходов «социальная защита и социальное обеспечение» в доле совокупных расходов Сводного бюджета в отношении к ВВП.

Расходы сводного бюджета Украины на социальную защиту и социальное обеспечение, %

* По результатам 11 месяцев

Благая практика свидетельствует...

В 2009 году финансирование социальных статей осуществлялось за счет повышения фискального давления на экономику, выжимания ликвидности с банковской системы путем размещения ОВГЗ, привлечения кредитов МФО, которые впоследствии придется отдавать, сокращения капитальных расходов бюджета. К слову, в прошлом году их объем сократился в два раза по сравнению с 2008 г. и составил менее 2% ВВП. Аналогичный показатель большинства восточноевропейских стран, которые развиваются, составляет 5% ВВП.

Разрыв между доходами и расходами основного фонда, из которого финансируется социалка, приводит к тому, что правительство перекладывает «заботу» на Стабилизационный фонд, призванный обеспечивать государственные инвестиции.

Кроме того, из-за высокой социальной нагрузки трещат по швам Пенсионный фонд и «Нафтогаз». В частности, в 2010 г. правительство должно будет компенсировать бюджету 6,5 млрд. грн. для покрытия убытков от реализации импортного газа социальным объектам (бюджетным организациям и ЖКХ) по цене, ниже закупочной. Расхождения между доходами (с учетом дотации правительства) и расходами ПФУ в этом году могут достичь 15 млрд. грн. Это с учетом доходов по статье «дополнительные сборы на выплату пенсий», которые взимаются с ряда коммерческих операций и которую МФВ давно требует отменить.

Все это говорит о том, что в бюджете просто нет ресурсов для финансирования социальных обязательств государства. Дальнейшая «опека» украинцев приведет к охлаждению экономики и ускорению инфляционных процессов. Каждое новое правительство по количеству социальных инициатив пытается превзойти предыдущее, несмотря на то, что бюджет давно не справляется с этой нагрузкой.

Не нужно изобретать колесо...

Фундаментальная проблема социальной политики Украины заключается в том, что она лишена внутренней логики и системности. Модель социальной защиты настолько фрагментирована множеством взаимоисключающих решений, что спустя девятнадцать лет после обретения страной экономического суверенитета можно говорить о ее отсутствии.

В мировой практике существуют две модели социальной политики. Первая, часто называемая либеральной, предусматривает предоставление социальных гарантий только тем гражданам, которые в этом нуждаются. Классическим примером являются США, где такие общественные блага, как медицина, высшее образование являются платными, однако правительство берет на себя обязательство (или часть обязательства) по финансированию предоставления подобных услуг малоимущим слоям населения. При такой модели социальные расходы бюджета занимают относительно небольшую долю в структуре валовых расходов, а поэтому снижается давление на государственные финансы. Что касается граждан, то для этой системы характерен низкий уровень налогообложения доходов физических лиц, так как вся нагрузка идет на них, но при этом они ничего никому не должны.

Вторая модель, часто называемая скандинавской, рассматривает социальные блага как универсальные, предоставляемые бесплатно всем гражданам вне зависимости от уровня доходов. Но все это делается за счет высокого налога на доходы. В скандинавских странах на его долю приходится 30-50% доходной части бюджета (в Украине 15,3%), а номинальные ставки колеблются в пределах 30-60% (в Украине – 15%). Таким образом, плата за развитую систему социальной защиты ложится на плечи самих граждан. В отличие от жителей государств с либеральной социальной моделью, скандинавы отчисляют в госбюджет почти вдвое больше налога на доходы, однако им гарантирован широкий перечень социальных благ.

Каждая модель имеет свои плюсы и минусы. С экономической точки зрения более эффективная - либеральная. Страны с разветвленной социальной системой, как правило, развиваются менее динамично, о чем свидетельствуют более низкие темпы роста ВВП и показатели внедрения инноваций. При этом уровень благосостояния населения в странах с либеральной моделью зачастую выше, а показатель безработицы - ниже.

С социальной и ментальной точки зрения украинцам, очевидно, ближе скандинавская модель. Опыт развитых стран иллюстрирует, что в принципе самое главное – наличие самой схемы. В Украине же система соцзащиты населения является эклектической комбинацией элементов советского наследия и ультраправых инициатив, занесенных в страну в период рыночного романтизма. Разветвленная система социальной защиты существует параллельно с одними из самых низких в мире ставок подоходного налога, в результате чего на ее финансирование необходимо отвлекать те ресурсы, которые могли быть использованы для инвестирования в техническое перевооружение экономики, модернизацию инфраструктуры, энергосбережение, реформы ЖКХ и пр.

За время независимости украинские власти так и не дали четкого месседжа, какую же систему социальной защиты они собираются формировать. Последние пять лет продемонстрировали риски такого подхода к столь важному аспекту становления государственности. Тем не менее, ни депутаты, ни правительство, ни президент не хотят серьезно анализировать данную проблему.

Новым главе государства и правительству в плане социальной политики стоит начинать с самого начала – четкого определения модели. При этом на несколько лет придется отказаться от «щедрой заботы». Благодаря этому власть получит инструмент, который позволит не только реально улучшить благосостояние граждан, но и избежать негативного влияния этого процесса на экономику.

Алексей Левицкий (для УНИАН)