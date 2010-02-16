Качество активов остается главной проблемой для банков

Качество активов остается в настоящее время главной проблемой для украинских банков.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, значительная сумма займов в иностранной валюте в сочетании с девальвацией гривни и сокращение реальных доходов в сфере бизнеса ухудшили качество банковских кредитных портфелей. Однако максимальные убытки у крупнейших банков уже позади, и деятельность большинства финансовых учреждений стала менее убыточной, считает эксперт. Поэтому следует ожидать снижения темпов увеличения убытков коммерческих банков, вызванных формированием резервов, прогнозирует она.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что по данным НБУ доля проблемных кредитов по итогам 2009 года выросла в 3,9 раза и составила 9,4%. В денежном эквиваленте на долю проблемных кредитов приходится порядка 70 млрд. грн., напомнила она.

Эксперт подчеркнула, что особенно сложно обстоят дела с юридическими лицами. «Ряд компаний обанкротились, а уцелевшие под натиском кризиса и рады бы найти компромисс с банками, но не могут в ближайшие годы реализовать свою собственность из-за ее низкой ликвидности», - отметила Н.СИНЯВСКАЯ. Часть же компаний если и способна обслуживать кредиты, то делать это не спешит - надеется, что инфляция обесценит заем до минимума, полагает эксперт. По ее словам, в результате банки, с одной стороны, имеют большой кредитный портфель, а с другой - еще большие проблемы с его обслуживанием.