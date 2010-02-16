С марта КБ «Надра» будет выплачивать проценты по депозитам

Банк «Надра» заявляет о намерении с марта 2010 года выплачивать проценты по депозитам в полном объеме без ограничений.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

«Начиная с марта 2010 года, банк «Надра» будет выплачивать все начисленные проценты в полном объеме без всяких ограничений», – сказано в сообщении.

Согласно предоставленной информации, на сегодняшний день финансовое состояние банка «Надра» позволяет выплачивать всем вкладчикам – физическим лицам рыночные проценты без ограничений. В рамках специальных предложений с 17 февраля банк «Надра» предлагает всем клиентам – физическим лицам, имеющим денежные средства на депозитном или текущем счетах (независимо от суммы и валюты вклада), воспользоваться возможностью продления депозитного договора и размещения своих средств под рыночные процентные ставки.

По информации банка, по депозитным вкладам максимальная ставка составит 19,5% в гривне, 9,5% – в долларах США и 8,5% – в евро. Кроме того, клиенты смогут получить дополнительные бонусы.

В течение 2010 года банк «Надра» планирует продолжить последовательное выполнение всех взятых на себя в 2009 году обязательств перед клиентами. «Всего в течение 2010 года 99% вкладчиков – физических лиц, подключившихся к комплексной программе выплаты депозитов, кроме уже выплаченных в прошлом году, банк вернет около 2,4 млрд. грн.», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля т.г. банк «Надра» возобновил частичные выплаты по депозитам, согласно ранее разработанным программам.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация.

Кабинет Министров Украины 23 декабря 2009 года принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк». Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ предложил отменить это решение.

10 февраля т.г. Нацбанк продлил действие временной администрации в банке «Надра» на один год – до 9 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 24,846 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,793 млрд. грн., обязательства – 24,371 млрд. грн., собственный капитал – 474,694 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).