Эксперт: к золоту возвращается образ «актива-убежища»

Неоднозначные экономические новости возвращают золоту образ «актива-убежища».

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, «на фоне неопределенности в отношении финансового положения Греции, которая сохранилось даже несмотря на то, что лидеры еврозоны обсудили план поддержки этой страны, часть инвесторов переключилась на рынок золота». Кроме того, считает эксперт, на рост цены золота на прошлой неделе повлиял и хороший спрос на реальных рынках Азии в преддверии китайских новогодних праздников, которые начались в эти выходные.

Как сообщил В.СКИДАН, золото в течение прошедшей недели держалось в диапазоне 1065-1080 долларов за тройскую унцию, демонстрируя общую тенденцию к повышению цены. Небольшая коррекция вывела цену драгоценного металла в конце недели до уровня 1085 долларов, добавил он.

Эксперт полагает, что «такое поведение цены на золото вряд ли можно объяснить технической зависимостью от движения доллара, поскольку на прошлой неделе не наблюдалось единообразной тенденции курса доллара по отношению к другим основным валютам». Индекс доллара по «валютной корзине», просев в середине недели, вернулся к начальным значениям и даже немного превзошел их, отметил В.СКИДАН. В связи с этим весомее стали другие факторы, подчеркнул он.